I Vigili del Fuoco salvano due cani bloccati in località Moregallo

L’intervento, particolarmente impegnativo, è durato parecchie ore

I due cani erano scappati per inseguire alcuni mufloni in una zona impervia

MANDELLO – Intervento dei Vigili del Fuoco di Lecco, verso le 18.30 di venerdì 8 maggio, per il salvataggio di due cani bloccati in località Moregallo. Sul posto è intervenuta la squadra Saf (speleo alpino fluviale) che ha portato in salvo i due cani scappati per inseguire dei mufloni.

L’intervento è stato particolarmente impegnativo per la tipologia della parete (materiale poco compatto e difficile da attrezzare), per la zona impervia e per il sopraggiungere del buio. I vigili del fuoco hanno inviato sul posto anche una squadra attrezzata con una torre faro per illuminare la zona delle operazioni.

L’intervento si è concluso alle ore 22.30 con il salvataggio dei 2 cani che, dopo aver capito la situazione, anche se impauriti, si sono lasciati soccorrere dai Vigili del Fuoco.