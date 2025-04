Il mondo del calcio piange Luca Gallo, giovane papà e allenatore mandellese

Molto conosciuto e stimato, si è spento all’età di 42 anni a causa di una malattia

Trequartista dai piedi buoni, aveva iniziato la sua carriera al Mandello. Oggi allenava la Polisportiva Foppenico

MANDELLO – E’ grandissimo il dolore per la morte, a causa di una malattia, di Luca Gallo, 42 anni, giocatore e allenatore di calcio molto conosciuto in tutto il nostro territorio (da qualche stagione alla Polisportiva Foppenico), marito e padre di due figli. La triste notizia ha sconvolto tutto il mondo del calcio locale e l’intera comunità di Mandello, dove viveva con la sua famiglia.

Una lunga carriera prima come giocatore e poi in panchina. Luca Gallo, detto Gao, aveva cominciato a giocare nel Mandello a soli 6 anni allenato dallo zio Guido. A 13 anni era passato alle giovanili del Due Ponti Malgrate, dove aveva esordito in prima squadra nella stagione 1998/99. Poi un’esperienza al Belledo Rancio, per tornare a quel Mandello dove tutto era cominciato. Nell’estate del 2014 era approdato al Vercurago, in Seconda categoria, dove aveva anche chiuso la sua carriera da giocatore.

Il matrimonio, il primo dei due figli e la decisione di prendersi una pausa per dedicarsi alla famiglia. Nell’estate 2016, però, ricomincia a frequentare il mondo del calcio, questa volta da allenatore, sulla panchina della prima squadra del Mandello e poi nelle file della Polisportiva Foppenico dove ha allenato fino a poco tempo fa, finché la malattia glielo ha consentito.

Tutti lo ricordano ancora oggi come un ottimo trequartista. Non era un attaccante puro, ma era veloce e rapido, con i piedi buoni e dotato di un buon ritmo nella corsa. Luca Gallo era una persona mite e riservata, mai sopra righe, dentro e fuori dai campi, con una grandissima passione per il calcio. In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio per un uomo rimasto nel cuore di tutti: giocatore, allenatore e educatore che con il suo carattere è stato capace di dare tanto.