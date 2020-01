Il sindaco Cassinelli minacciato di morte da un anziano, scatta la denuncia

Stefano Cassinelli spintonato e minacciato da un residente del paese

L’aggressione dovuta a una questione urbanistica. Denunciato l’anziano

DERVIO – Brutto episodio per il sindaco di Dervio, Stefano Cassinelli, che qualche giorno fa ha presentato una denuncia formale ai Carabinieri a seguito di minacce di morte avanzate da un anziano cittadino.

Il fatto risalirebbe a fine ottobre, quando Casinelli si era presentato a casa dell’anziano, su invito del figlio, in merito ad una questione urbanistica legata al PGT e alla realizzazione di un parcheggio.

L’accoglienza non è stata però delle migliori per il sindaco, preso a male parole, spintonato e poi raggiunto dalla minaccia dell’anziano che avrebbe alluso allo possibilità di usare uno dei suoi fucili per risolvere la controversia.

Il sindaco, che non commenta l’accaduto, avrebbe sporto quindi denuncia ai carabinieri che ora dovranno accertare le eventuali responsabilità.