Imbarcazione in difficoltà al largo di Mandello: intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme è scattato nella serata di ieri, domenica 19 luglio

La squadra nautica ha raggiunto il natante, soccorso gli occupanti e accompagnato l’imbarcazione fino a una sponda sicura

MANDELLO – Intervento di soccorso nella serata di domenica 19 luglio nelle acque del Lago di Como, dove un’imbarcazione è rimasta in difficoltà al largo del litorale di Mandello del Lario, rendendo necessario l’intervento della squadra nautica dei Vigili del Fuoco.

L’allarme è scattato alle 20.15, quando è stato segnalato che il natante non era più in grado di proseguire la navigazione in condizioni di sicurezza. Ricevuta la richiesta di aiuto, i Vigili del Fuoco hanno attivato il dispositivo di soccorso, raggiungendo rapidamente l’imbarcazione. Una volta sul posto, gli operatori hanno innanzitutto provveduto alla messa in sicurezza degli occupanti, verificando le loro condizioni di salute e accertandosi che nessuno avesse riportato conseguenze.

Conclusa la fase di assistenza alle persone, i soccorritori hanno dato avvio alle operazioni di recupero dell’imbarcazione, conducendola successivamente fino a una sponda sicura, dove l’intervento si è concluso.

Grazie alla tempestività dell’azione della squadra nautica dei Vigili del Fuoco, l’emergenza si è risolta senza ulteriori criticità e senza feriti, consentendo di riportare in sicurezza sia gli occupanti sia il natante. Si tratta del secondo recupero di imbarcazione in difficoltà nelle acque mandellesi nel giro di due giorni.

L’episodio conferma ancora una volta l’importanza del presidio garantito dai Vigili del Fuoco sul Lago di Como durante il periodo estivo, quando l’intenso traffico di imbarcazioni rende frequenti gli interventi di assistenza e soccorso a favore di diportisti e turisti.