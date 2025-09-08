In difficoltà sulla Cresta Piancaformia, soccorsi due giovani

L’allarme verso le 15.30
I due recuperati dall’elicottero Drago
ESINO LARIO – Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di lunedì per recuperare due ragazzi di circa 20 anni in difficoltà lungo la Cresta Piancaformia, itinerario per escursionisti esperti che porta in vetta al Grignone. L’allarme è scattato verso le 15.30, in volo l’elicottero Drago.
Una volta localizzati i due sono stati trasportati dall’elicottero in luogo sicuro e poi affidati ai Vigili del Fuoco di Bellano presenti con un mezzo.