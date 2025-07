Incendio a Colico, intervento dei Vigili del Fuoco (video)

Fiamme in un appartamento di uno stabile in via Nazionale

COLICO – Grande dispiegamento di mezzi di soccorso nel pomeriggio di oggi, martedì 22 luglio, a Colico. L’allarme è scattato intorno alle ore 17 in un appartamento situato in uno stabile che si affaccia su via Nazionale, all’angolo con via Baronia, proprio davanti alla stazione ferroviaria cittadina.

Le fiamme si sarebbero sviluppate sul balcone dell’abitazione posta al secondo piano della palazzina. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco con mezzi dal comando di Lecco e dal distaccamento di Bellano, oltre alle ambulanze, all’auto infermieristica e alla Polizia Locale. Dalle prime informazioni sarebbero rimaste coinvolte alcune persone che non avrebbero riportato gravi conseguenze ma sono state comunque valutate dai sanitari.