Incendio in casa, dramma a Villatico di Colico: morto un anziano

Fiamme in un’abitazione di Villatico a Colico, morto pensionato

L’uomo, classe 1925, è deceduto a causa delle ustioni riportate.

COLICO – Ancora una tragedia legata ad un incendio domestico: dopo la scomparsa della signora Piera Spreafico, 79enne di Malgrate morta lunedì ad alcuni giorni da ricovero (vedi articolo), lo stesso destino è toccato ad un altro anziano.

E’ successo questa mattina, mercoledì, a Colico. Vittima un pensionato residente nella frazione Villatico. Nella sua abitazione di via Fontanedo, una delle vecchie case della frazione, si è sviluppato un incendio nel quale ha perso la vita Corrado Pozzi, classe 1925, nativo di Colico. Il rogo, per cause da chiarire, avrebbe interessato una camera dell’abitazione.

L’allarme è scattato quando erano da poco passate le 8.30 della mattina. Sul posto è stata inviata una squadra dei Vigili del Fuoco arrivati dal distaccamento di Morbegno, con loro i soccorsi sanitari e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri.

Purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Trasportato all’ospedale di Gravedona, è morto per le ustioni riportate.

“Corrado era una brava persona, apprezzata e conosciuta, forse il più anziano di Villatico – lo ricorda Luca Mazzina, consigliere comunale e titolare della Latteria situata a due passi dalla casa dell’anziano – veniva spesso a trovarci, ci siamo rimasti tutti male quando abbiamo saputo”.