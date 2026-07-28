Incendio in un’azienda a Mandello, massiccio intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto tre squadre dal comando di Lecco e una dal distaccamento di Bellano

Nessuna persona coinvolta, presente un’ambulanza in via precauzionale

MANDELLO – È in corso un importante intervento dei Vigili del Fuoco per un incendio che ha interessato il tetto di un’azienda nel territorio di Mandello in zona Carletta.

Sul posto stanno operando tre squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco con un’auto-pompa serbatoio (APS), un’autoscala e un’autobotte; e una squadra del distaccamento di Bellano con auto-pompa serbatoio, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Sul luogo dell’evento è presente anche il funzionario di guardia dei Vigili del Fuoco per coordinare le operazioni, valutare l’entità dei danni strutturali e garantire la messa in sicurezza dell’area interessata.

Secondo le prime informazioni, non risultano persone coinvolte nell’incendio e non si registrano feriti. A scopo precauzionale è stata inviata anche un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, rimasta sul posto a supporto delle operazioni, senza che al momento si sia reso necessario prestare soccorso sanitario.

L’intervento è tuttora in corso e si attendono ulteriori aggiornamenti sull’entità dei danni e sulle cause che hanno provocato il rogo. In attesa di conoscere con precisione la natura dell’incendio e dei materiali coinvolti, il sindaco Riccardo Fasoli ha rivolto un appello alla cittadinanza, invitando ad adottare alcune semplici misure precauzionali: “Tenete chiuse le finestre ed evitate di stare all’aperto fino a nuovo aggiornamento“.