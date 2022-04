Incendio Olgiasca: fiamme minacciano le case, notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

Persone in preallarme nel cuore della notte per esser evacuate

Impegnati anche i sanitari del 118 per prestare assistenza a una persona disabile

COLICO – E’ stata una lunga notte per i numerosi Vigili del Fuoco che hanno lavorato duramente per cercare di contenere il grosso incendio boschivo che si è sviluppato nel pomeriggio di ieri, sabato 16 aprile, a Colico, nella frazione Olgiasca, nella zona della cava e della falesia del Sass Negher. Nel cuore della notte erano ancora impegnate tre squadre del distaccamento di Bellano, due del distaccamento di Morbegno, una da Lecco e una da Valmadrera.

A destare maggiore preoccupazione un fronte che minacciava alcune case e che ha tenuto impegnati i soccorsi. Le persone sono state messe in preallarme per esser evacuate. Impegnati anche i sanitari del 118 per prestare assistenza a una persona disabile. Già nel pomeriggio di sabato i Vigili del Fuoco avevano evacuato una decina di arrampicatori che stavano scalando in falesia.

Maggiori informazioni appena possibile