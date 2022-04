Incendio Olgiasca, non cessa l’allarme. Vento e vari focolai ancora attivi

Il vento complica le operazioni di spegnimento

Ancora sul posto Vigili del Fuoco, volontari Aib e Carabinieri Forestali

COLICO – E’ ancora molto alta l’attenzione per il grosso incendio che ormai da tre giorni sta devastando la zona boschiva dell’Olgiasca, frazione di Colico. Fiamme che nelle scorse ore sono arrivate anche a minacciare l’Abbazia di Piona e alcune abitazione. Dopo una notte molto complicata, quella tra domenica e lunedì, con il rogo che ha ripreso vigore; in mattina l’intervento del canadair ha permesso di riportare la situazione sotto controllo.

Non cessa tuttavia l’allarme a causa del vento che soffia sulla zona e che sta favorendo il riattivarsi di focolai in più punti. Anche nel pomeriggio di oggi, lunedì, sono ancora in corso lanci dall’elicottero. Inoltre sono sempre presenti sul posto squadre dei Vigili del Fuoco di Lecco, Bellano, Valmadrera, Morbegno, oltre a squadre di volontari dell’Antincendio Boschivo e ai Carabinieri Forestali.