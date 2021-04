Proseguono le operazioni per spegnere l’incendio sul Monte Croce ad Esino

Elicotteri, pompieri e volontari al lavoro. Preoccupa il vento che continua a soffiare

ESINO – Da due giorni ormai continua la battaglia contro l’incendio che sta interessando il Monte Croce, nel territorio di Esino Lario: i Vigili del Fuoco e i volontari dell’antincendio boschivo della Comunità Montana continuano ad operare con il supporto degli elicotteri che stanno riversando acqua sulle fiamme.

Operazioni complicate dai rifornimenti di acqua che vengono effettuati attraverso le autobotti dei pompieri, essendo troppo dispendioso per tempo e carburante il trasferimento sul lago degli elicotteri utilizzati, che hanno un’autonomia minore rispetto ai più potenti elicottero Erickson della Forestale e al Canadair dei Vigili del Fuoco, in azione anche loro questa mattina in Alto Lario.

Il Canadair è stato poi dirottato ad un altro incendio boschivo in valle Cannobina, vicino a Verbania, dove le fiamme minacciano il paese di Cannobio.

A Esino il rogo sta interessando una zona impervia e franosa del Monte Croce e al momento sembra essere sotto controllo, anche se preoccupa il forte vento che, come già accaduto ieri, potrebbe ravvivare il fuoco.