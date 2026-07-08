Incendio tetto a Perledo: complesso intervento dei Vigili del Fuoco nel centro storico

L’allarme è scattato stanotte intorno alle 3: in azione sei squadre provenienti da Lecco, Valmadrera e Bellano

L’intervento è ancora in corso con la bonifica e la messa in sicurezza della casa e di tutta la zona interessata dall’incendio

​PERLEDO – Complesso intervento dei Vigili del Fuoco nel centro storico di Perledo per l’incendio del tetto di un’abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 3.15, con la chiamata al comando del Bione per il monitoraggio e lo spegnimento delle fiamme divampate sul tetto di una casa.

​Data la complessità dello scenario, da Lecco la sala operativa ha dislocato sul posto sei squadre di soccorso provenienti da diversi distaccamenti del territorio: dal comando di Lecco sono stati inviati un’autopompa serbatoio (APS), un mezzo fuoristrada antincendio e un carro aria per il rifornimento delle bombole; da quello di Bellano un’ulteriore APS e un’autobotte e infine da Valmadrera un mezzo leggero, specificamente idoneo al transito nei passaggi più angusti.

​Le operazioni di spegnimento sono state fortemente messe alla prova dalla conformazione urbanistica del centro storico; le vie particolarmente strette e i vicoli del paese hanno infatti reso difficoltoso il posizionamento e la manovra dei mezzi di soccorso.

​Tuttavia, il tempestivo e sinergico intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che il rogo si propagasse alle abitazioni adiacenti, scongiurando un potenziale effetto domino particolarmente rischioso vista la contiguità dei tetti della zona.

​Attualmente sono ancora in corso le delicate operazioni di bonifica e messa in sicurezza della struttura e dell’intera area interessata. Sul luogo dell’evento è presente anche il Funzionario di Guardia del Comando per coordinare le ultime fasi dell’intervento e avviare i primi rilievi tecnici atti a determinare le cause del rogo.