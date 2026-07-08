Incendio tetto a Perledo: complesso intervento dei Vigili del Fuoco nel centro storico

L’allarme è scattato stanotte intorno alle 3: in azione sei squadre provenienti da Lecco, Valmadrera e Bellano
L’intervento è ancora in corso con la bonifica e la messa in sicurezza della casa e di tutta la zona interessata dall’incendio
PERLEDO – Complesso intervento dei Vigili del Fuoco nel centro storico di Perledo per l’incendio del tetto di un’abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 3.15, con la chiamata al comando del Bione per il monitoraggio e lo spegnimento delle fiamme divampate sul tetto di una casa.
Data la complessità dello scenario, da Lecco la sala operativa ha dislocato sul posto sei squadre di soccorso provenienti da diversi distaccamenti del territorio: dal comando di Lecco sono stati inviati un’autopompa serbatoio (APS), un mezzo fuoristrada antincendio e un carro aria per il rifornimento delle bombole; da quello di Bellano un’ulteriore APS e un’autobotte e infine da Valmadrera un mezzo leggero, specificamente idoneo al transito nei passaggi più angusti.
Le operazioni di spegnimento sono state fortemente messe alla prova dalla conformazione urbanistica del centro storico; le vie particolarmente strette e i vicoli del paese hanno infatti reso difficoltoso il posizionamento e la manovra dei mezzi di soccorso.
Tuttavia, il tempestivo e sinergico intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che il rogo si propagasse alle abitazioni adiacenti, scongiurando un potenziale effetto domino particolarmente rischioso vista la contiguità dei tetti della zona.
Attualmente sono ancora in corso le delicate operazioni di bonifica e messa in sicurezza della struttura e dell’intera area interessata. Sul luogo dell’evento è presente anche il Funzionario di Guardia del Comando per coordinare le ultime fasi dell’intervento e avviare i primi rilievi tecnici atti a determinare le cause del rogo.
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