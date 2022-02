Incidente a Perledo, 44enne trasportato all’ospedale in elicottero

Soccorritori in azione alle 17 in località Gisazio

L’uomo non sarebbe in pericolo di vita

PERLEDO – L’allarme è scattato intorno alle ore 17 a Perledo, in località Gisazio, dove un uomo è rimasto coinvolto in un incidente. Il 44enne si sarebbe ribaltato in via del Noce, immediata la chiamata ai soccorsi (attivato anche l’elisoccorso da Como), che sono giunti sul posto in codice rosso (molto critico).

Fortunatamente l’incidente si è rivelato meno grave di quanto pensato in un primo momento, con l’uomo che è stato trasportato in codice giallo (mediamente critico) con l’elicottero all’ospedale di Lecco, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.