Incidente ad Abbadia Lariana. Scontro auto moto, donna finisce all’ospedale

L’incidente è avvenuto lungo via Nazionale poco prima delle 12

ABBADIA LARIANA – Incidente avvenuto poco prima delle 12 di oggi, domenica, ad Abbadia Lariana lungo via Nazionale con un’auto e una moto che si sono scontrate.

Ad avere la peggio una donna di 56 anni, trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo con un trauma all’addome e uno al bacino ma fortunatamente non dovrebbe versare in gravi condizioni.

Sul posto è intervenuta l’auto medica e l’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, presente anche una pattuglia delle Polizia Locale che dovrà effettuare i rilievi e determinare la dinamica dell’incidente. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Mandello.

Inevitabili, durante le operazioni di soccorso, qualche rallentamento all’uscita di Abbadia Lariana lungo la SS36 e, in direzione opposta, da Abbadia Lariana in ingresso alla SS36.