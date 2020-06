ABBADIA – Soccorsi al lavoro ad Abbadia lungo la provinciale 72 per un incidente tra auto e moto che si è verificato intorno alle 12.30 di domenica. Mobilitato anche l’elicottero per un ferito, fortunatamente non in pericolo di vita.

Possibili ripercussioni sulla viabilità già gravata dal forte traffico della mattinata. Il motociclista soccorso è stato trasportato in ospedale in codice giallo con alcune contusioni.