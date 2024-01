Incidente ad Abbadia, violento scontro tra due auto

Coinvolte tre persone, nessuna sarebbe in pericolo di vita

Inevitabili le ripercussioni sul traffico con incolonnamenti in entrambe le direzioni

ABBADIA LARIANA – Intervento dei Vigili del Fuoco poco dopo le 17 di oggi, 19 gennaio, per un incidente lungo la Strada Provinciale 72, che ha visto coinvolte due auto. Uno scontro violento in cui sono rimaste coinvolte tre persone, nessuna delle quali sarebbe in pericolo di vita. Tra i feriti un ragazzo di 24 anni e una donna di 54 anni.

Sul posto, oltre all’autopompa dei Vigili del Fuoco del comando di Lecco anche l’automedica da Lecco, un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e le forze dell’ordine per tutti i rilievi del caso. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con lunghe code in entrambe le direzioni.