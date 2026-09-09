Incidente aereo sul Legnone: accolta la richiesta di perizia tecnica

Oggi si è tenuta in Tribunale a Lecco l’udienza preliminare sull’incidente aereo avvenuto nel marzo 2022

Il Giudica ha respinto l’eccezione di inutilizzabilità sollevata dalle difese dell’imputati: udienza rinviata al 2 dicembre

COLICO – Accolta la richiesta di incidente probatorio con il via libera alla perizia tecnica per approfondire le cause che determinarono lo schianto dell’aereo militare sul Legnone il 16 marzo 2022. Si è tenuta questa mattina, mercoledì 9 settembre, in Tribunale a Lecco, l’udienza preliminare relativa all’incidente aereo avvenuto quattro anni fa quando un aereo da addestramento militare, modello M-346, della società “Leonardo S.p.a. – divisione velivoli”, precipitò sul versante nord del monte Legnone, in località Valorga.

Nello schianto morì il pilota inglese David Alexander Ashley. L’udienza era stata fissata per la decisione del Giudice in ordine a una questione preliminare sollevata dalle difese degli imputati in ordine all’inutilizzabilità degli atti di indagine (tra cui un complesso approfondimento di natura tecnica sulle cause che determinarono lo schianto e su profili concernenti la responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 231/01 della società Leonardo) e alla richiesta di incidente probatorio avanzata dalla Procura, dopo che analoga richiesta era stata, nel corso delle indagini preliminari, rigettata dal Giudice.

Il Giudice ha respinto l’eccezione di inutilizzabilità sollevata dalle difese dell’imputati e, nell’accogliere la richiesta di incidente probatorio, ha rinviato per il conferimento dell’incarico all’udienza del 2 dicembre prossimo.