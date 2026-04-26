Incidente agricolo a Vendrogno: elisoccorso 79enne sbalzato dal trattore

L’incidente attorno alle 9.40 in località San Grato, attivati elisoccorso, Soccorso Alpino e ambulanza

BELLANO – Un uomo di 79 anni è rimasto ferito in seguito al ribaltamento di un trattore in località San Grato, nel territorio di Vendrogno. L’incidente si è verificato nella mattinata, attorno alle 9.40, e ha richiesto l’intervento di diversi mezzi di soccorso.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato sbalzato dal mezzo agricolo durante il ribaltamento.

Attivata la macchina dei soccorsi sanitari coordinata da Soreu Laghi, con l’ambulanza della Croce Rossa di Premana, il supporto dei volontari del Soccorso Alpino e Speleologico di Premana della stazione Valsassina-Valvarrone e l’intervento dell’elisoccorso decollato da Sondrio.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente e la dinamica precisa del ribaltamento del mezzo agricolo. Allertati anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.