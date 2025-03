Incidente di Pusiano, oggi l’autopsia sui corpi di Ivan e Mattia

I due amici morti nel tragico incidente nel tunnel di Pusiano, avvenuto sabato notte

La Procura di Como ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, al momento a carico di ignoti. In corso gli accertamenti

COLICO/BELLANO – E’ fissata per oggi l’autopsia sui corpi di Ivan Mezzera, 43 anni, di Bellano, e Mattia Mazzina, 42 anni, di Colico, i due amici tragicamente scomparsi in un incidente stradale avvenuto sabato notte nel tunnel di Pusiano.

Erano da poco passate le 2 quando l’auto sulla quale stavano viaggiando, una Volkswagen Golf, si è schiantata contro un pick up della Ford, guidata da un 31enne di Pusiano, che viaggiava in direzione opposta. Un impatto violentissimo e devastante, nel quale i due amici hanno perso la vita. Miracolosamente vivo, seppur ferito, l’altro passeggero che viaggiava con loro, residente a Cino, in Valtellina. Nel sinistro era rimasta coinvolta una terza auto che non sarebbe riuscita ad evitare l’impatto. Praticamente illesi i passeggeri, tre giovani residenti in Valtellina.

Sul luogo dell’incidente erano intervenuti i Carabinieri di Como che stanno conducendo tutti gli accertamenti per risalire all’esatta dinamica del sinistro, controllando anche le immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti lungo il tratto di strada. L’unica certezza, per ora, è che le auto viaggiassero ad elevata velocità, ma sui conducenti sono stati disposti anche gli esami tossicologici per verificar eventuale presenza di alcol nel sangue. Per la morte di Ivan e Mattia la Procura di Como, che sta coordinando le indagini, ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale, al momento a carico di ignoti. Fondamentali saranno dunque tutti gli accertamenti per attribuire eventuali responsabilità penali.

Oggi pomeriggio come detto verrà svolto l’esame autoptico sui corpo di Ivan e Mattia. Conosciutissimi e ben voluti nei loro paesi, Bellano e Colico, sembra che i due stessero rientrando a casa dopo aver festeggiato in anticipo il compleanno di Ivan che proprio ieri, 24 marzo, avrebbe compiuto 44 anni. Familiari e amici attendono ora di poter dare loro l’ultimo saluto.