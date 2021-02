Incidente in acqua al Moregallo, sub in difficoltà salvato dai soccorsi

L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato

In difficoltà un sub di 61 anni che si era immerso nelle acque del lago in zona Moregallo

MANDELLO DEL LARIO – Incidente in acqua per un sub di 61 anni che, oggi pomeriggio (sabato), stava compiendo un’immersione nelle acque del lago in zona Moregallo, comune di Mandello del Lario.

L’uomo, per cause ancora da chiarire, si è trovato in difficoltà durante l’immersione e subito è stato lanciato l’allarme.

Sul posto è intervenuta un’automedica, l’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera e i Carabinieri della stazione di Valmadrera, mentre in un primo momento era stato allertato anche l’elisoccorso di Como.

L’uomo è stato prontamente soccorso e, stando alle informazioni raccolte sul posto, non dovrebbe essere in gravi condizioni. Dopo le prime cure ricevute il 61enne è stato trasportato all’ospedale in codice giallo.