Resta in condizioni serie all’ospedale il 12enne ferito nell’incidente a Lierna

Il sindaco Stefanoni: ”Siamo vicini alla famiglia, speriamo in un’evoluzione positiva”

LIERNA – All’indomani del grave incidente avvenuto lungo la provinciale che attraversa il paese, non sembra essere cambiato il quadro clinico del 12enne rimasto seriamente ferito dopo essersi schiantato con la sua bici contro una ringhiera a lato della strada (vedi qui l’articolo precedente)

Il ragazzino si è procurato un serio trauma cranico e alcune frattura agli arti ed è stato trasportato in elicottero dall’ospedale di Bergamo. “Siamo in attesa di notizie dall’ospedale” spiega il sindaco Silvano Stefanoni che in mattinata ha contattato i genitori del piccolo, una famiglia di origine straniera che vive nel paese lariano.

“In questo momento tutta la comunità di Lierna è vicina alla famiglia e segue con apprensione la vicenda – ha aggiunto il primo cittadino – speriamo in un’evoluzione positiva delle sue condizioni”.