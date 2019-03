L’incidente in galleria all’altezza di Mandello

Soccorsi sul posto, ferite in maniera non grave una donna di 33 anni e una bimba di 5

MANDELLO – Incidente in super lunedì pomeriggio: è successo in galleria poco dopo le 16.30, all’altezza dell’autogrill di Mandello in direzione Lecco. Coinvolta un’auto che per motivi da chiarire è uscita di strada finendo contro il muro della galleria.

Feriti una donna e una bimba

Nel sinistro sono rimasti coinvolti una donna di 33 anni e una bimba di 5. Entrambe non avrebbero riportato gravi traumi. Sul posto i soccorsi, l’ambulanza da Bellano e un’automedica, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.