L’allarme è scattato alle 9.30 di martedì mattina

Sul posto l’elicottero, l’escursionista soccorso in codice rosso

MANDELLO DEL LARIO – Elisoccorso al lavoro martedì mattina per un escursionista precipitato in Grignetta. L’allarme è scattato in codice rosso verso le 9.30.

Stando a quanto appreso l’uomo, 62 anni, sarebbe precipitato appena sotto la vetta, all’altezza dell’uscita dalla Cresta Cermenati.

In volo si è alzato l’elicottero da Como che ha provveduto al recupero. Allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino, stazione di Lecco. Nella caduta l’uomo avrebbe riportato un grave trauma cranico. E’ stato trasportato d’urgenza all’Ospedale di Lecco.