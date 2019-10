E’ successo poco prima delle 8

Traffico rallentato verso Lecco

MANDELLO – Incidente mercoledì mattina in SS36 all’altezza della stazione di servizio di Mandello del Lario in direzione Lecco. E’ successo poco prima delle 8.

Coinvolta un’auto che per cause da chiarire si è ribaltata. Sul posto i Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia Stradale per i rilievi del caso. Qualche rallentamento al traffico si è registrato in direzione Lecco.