Incidente. Mezzo fuori strada tra Mandello e Abbadia, soccorsi al lavoro

Il fugoncino è uscito verso la zona lago, il conducente è stato soccorso in codice verde. Strada bloccata per consentire il recupero del mezzo

ABBADIA LARIANA – Traffico bloccato lungo via Nazionale (SP 72) tra Abbadia Lariana e Mandello del Lario a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 10 di questa mattina. Un furgoncino, guidato da un giovane di 20 anni, per cause ancora da stabilire è uscito di strada verso il lago, fortunatamente senza provocare gravi conseguenze al conducente.

Il giovane è stato soccorso in codice verde e trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni, secondo quanto riferito dai sanitari, non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti con tempestività i Carabinieri di Mandello del Lario, l’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, un’automedica e i Vigili del Fuoco di Lecco con tre mezzi tra cui un autogru.

Le operazioni di soccorso si sono protratte per oltre un’ora e si stanno ultimando al momento della pubblicazione dell’articolo (ore 11:30), rendendo necessaria la chiusura temponarena della strada per consentire il recupero del mezzo. Inevitabili i disagi per gli automobilisti, con il traffico completamente bloccato lungo la via Nazionale in entrambe le direzioni.

Resta da chiarire la dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi per capire se alla base dell’uscita di strada ci sia stato un malore, una distrazione o un guasto meccanico. Nessun altro veicolo risulta coinvolto.