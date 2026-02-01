Incidente nel lago, un sub soccorso in gravi condizioni al Moregallo

L’allarme poco dopo le ore 9 di oggi, domenica

Soccorso in codice rosso (molto critico) un sub di 67 anni

MANDELLO – Grave incidente nel lago nella mattinata di oggi, domenica 1 febbraio. Poco dopo le ore 9 i soccorsi sono intervenuti in località Moregallo (nel territorio comunale di Mandello del Lario) per un sub in difficoltà.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Lecco, un’ambulanza della Croce Verde Bosisio, l’automedica da Lecco, la Guardia Costiera e le forze dell’ordine. Soccorso in codice rosso (molto critico) un sub di 67 anni che sarebbe in gravi condizioni.

Maggiori informazioni appena possibile