Incidente sulla SS36 (Nord) tra Pradello e Abbadia

Lunghe code verso Mandello

ABBADIA LARIANA – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 24 maggio, lungo la SS 36 in direzione Nord in prossimità dell’uscita dell’attraversamento di Lecco, nel comune di Abbadia.

Stando alle informazioni disponibili, il sinistro si sarebbe verificato poco dopo le 15.30 e avrebbe visto coinvolta un’auto, una Opel Corsa vecchio modello. Il veicolo sembrerebbe aver urtato le barriere che delimitano la corsia. Una ragazza di 24 anni è stata trasportata all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).

Sul posto sono stati inviati due mezzi dei Vigili del Fuoco, l’ambulanza e la Polizia stradale in codice giallo (media gravità). Richiesto anche l’intervento carroattrezzi per rimuovere l’auto.

Per consentire le operazioni di soccorso, la circolazione è stata limitata sulla sola corsia di destra. Inevitabili, dunque, le code in uscita dall’attraversamento in direzione Nord verso Mandello. Spetterà ora alle Forze dell’Ordine chiarire l’esatta dinamica dei fatti.