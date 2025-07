Incidente stradale ad Abbadia Lariana: ferito un uomo di 70 anni

Il sinistro è avvenuto alle 12 circa lungo via Nazionale

ABBADIA LARIANA – Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle ore 12:00 in via Nazionale, nel comune di Abbadia Lariana. Il sinistro ha coinvolto un’automobile e una moto.

Secondo le informazioni, una sola persona è rimasta coinvolta: si tratta di un uomo di 70 anni. Le sue condizioni sono state classificate in codice giallo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Soccorso Bellanese, insieme alle forze dell’ordine per i rilievi del caso.

L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.