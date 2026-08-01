Incidente sui binari a Lierna, persona sbalzata dallo spostamento d’aria del treno

Stava camminando vicino ai binari, quando la persona sarebbe caduta nel bosco

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria della linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano

LIERNA – Una persona stava camminando accanto ai binari del treno, quando lo spostamento d’aria causato dall’arrivo di un convoglio, l’avrebbe fatta cadere nel bosco sottostante. Paura per un persona (sembrerebbe 50enne), intorno alle ore 12.30 di oggi, sabato 1° agosto, lungo la linea ferroviaria nei pressi della stazione di Lierna.

Grande dispiegamento dei mezzi di soccorso, allertati i Vigili del Fuoco, la Polizia Ferroviaria, i tecnici del Soccorso Alpino, oltre all’ambulanza del Soccorso Bellanese e all’auto infermieristica da Bellano. Da quanto appreso, la persona se la sarebbe cavata con alcuni traumi derivati dalla caduta ed è stata trasportata all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione dei treni della linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano come comunicato sul sito di Trenord:

“La circolazione della direttrice è rallentata per gli accertamenti delle forze dell’ordine nei pressi della stazione di Lierna. Si registrano ritardi medi di 30 minuti. Possibili variazioni e cancellazioni ai treni della linea”.

Treni con variazioni

10322 (LECCO 12:15 – SONDRIO 14:13) non effettuato tra Mandello e Piona

10325 (COLICO 12:37 – LECCO 13:45) non effettuato tra Piona e Mandello

2825 (TIRANO 11:08 – MILANO CENTRALE 13:43) termina a LECCO

Treni cancellati

10327 (SONDRIO 12:47 – LECCO 14:45)

10328 (LECCO 15:15 – SONDRIO 17:13)

Info sull’andamento del treno in APP e Sito nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.