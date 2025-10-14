Incidente sulla SS36 a Mandello: auto contro ostacolo, donna soccorsa

Si è verificato in direzione sud, all’altezza dell’area di servizio Mandello Ovest

Sul posto Polstrada, Vigili del Fuoco e 118

MANDELLO – Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, martedì, attorno alle 16.30, sulla SS36 in direzione sud, all’altezza dell’area di servizio Mandello Ovest, dove si è verificato un incidente.

A restare coinvolta una donna di 73 anni, che viaggiava a bordo della propria auto. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto, ma secondo le prime informazioni la vettura avrebbe urtato un ostacolo lungo la carreggiata.

Immediata la risposta dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano, la Polizia Stradale di Lecco e i sanitari del 118, con un’auto infermieristica e un’ambulanza.

La donna, che non avrebbe riportato ferite gravi, è stata assistita sul posto e trasferita per accertamenti in codice verde.