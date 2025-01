Incidente sulla SS36: camion esce di strada e si ribalta, morto il conducente

Il mezzo pesante ha sfondato il guard-rail e si è ribaltato a lato della superstrada

L’allarme è scattato poco prima delle ore 16 di oggi, martedì 14 gennaio. Temporaneamente chiuso il tratto di strada

MANDELLO – Un camion ha perso il controllo, è uscito di strada e si è ribaltato lungo la Statale 36 all’altezza di Mandello del Lario in direzione Sud. Nell’impatto è morto l’uomo alla guida dell’autoarticolato. L’allarme è scattato poco prima delle ore 16 di oggi, martedì 14 gennaio, lungo la Statale 36 poco prima dell’area di servizio Mandello Ovest. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti, ma il camion avrebbe fatto tutto da solo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: impegnate due ambulanze, una del Soccorso Bellanese e l’altra del Soccorso degli Alpini di Mandello, l’automedica da Lecco e i Vigili del Fuoco, oltre alla Polizia Stradale. Nonostante tutti i tentativi di salvargli la vita, per l’uomo non c’è stato nulla da fare se non costatare il decesso.

Il tratto della carreggiata è stato temporaneamente chiuso. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto al fine di ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Ulteriori informazioni appena possibile