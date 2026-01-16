Incidente sulla SS36 direzione sud all’altezza di Mandello

Il sinistro si è verificato poco dopo le 18 di oggi, venerdì, sul posto Polstrada, personale Anas, Vigili del Fuoco e ambulanza del Soccorso Bellanese

MANDELLO DEL LARIO – Un incidente stradale si è verificato lungo la SS36 in direzione sud, nel tratto compreso tra Bellano e Abbadia Lariana, all’altezza della stazione di servizio di Mandello del Lario. Coinvolta un’autovettura che sarebbe finita contro un ostacolo per cause ancora da stabilire.

Nell’incidente è rimasto ferito in modo lieve un uomo di 43 anni. Sul posto, poco dopo le 18:00 di questa sera, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità, insieme ai Vigili del Fuoco del comando di Lecco e al personale Anas per la messa in sicurezza della sede stradale. I soccorsi sanitari sono stati affidati all’ambulanza del Soccorso Bellanese.