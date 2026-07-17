Incidente sulla SS36 nella galleria Monte Piazzo in direzione Nord

Nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte un’auto e una moto

DORIO – Un incidente stradale si è verificato lungo la SS36, in direzione nord, all’interno della galleria Monte Piazzo, all’altezza di Dorio. Nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte un’auto e una moto.

La richiesta di intervento ai soccorsi è stata lanciata alle 9.20 circa di questa mattina, venerdì. Sul posto sono stati inviati i mezzi di soccorso del servizio di emergenza sanitaria, con l’intervento di tre equipaggi, due ambulanze del Soccorso Bellanese e un’automedica, mentre risultano allertati anche la Polstrada e i Vigili del Fuoco.

Al momento non sono state rese note le condizioni delle tre persone coinvolte né la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso risultano ancora in corso.

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