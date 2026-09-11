Incidente sulla SS36 tra Dervio e Bellano direzione sud, intervento dei Vigili del Fuoco

Scontro tra due veicoli, coinvolte tre persone

La missione di soccorso è ancora in corso, così come la messa in sicurezza della strada

DERVIO/BELLANO – Incidente stradale questa mattina lungo la SS36, in direzione sud, nel tratto compreso tra Dervio/Valvarrone e Bellano. Il sinistro ha coinvolto due veicoli. Sarebbero tre le persone coinvolte: due uomini di 27 e 39 anni e una donna di 67 anni.