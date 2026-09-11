Incidente sulla SS36 tra Dervio e Bellano direzione sud, intervento dei Vigili del Fuoco

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Scontro tra due veicoli, coinvolte tre persone

La missione di soccorso è ancora in corso, così come la messa in sicurezza della strada

DERVIO/BELLANO – Incidente stradale questa mattina lungo la SS36, in direzione sud, nel tratto compreso tra Dervio/Valvarrone e Bellano. Il sinistro ha coinvolto due veicoli. Sarebbero tre le persone coinvolte: due uomini di 27 e 39 anni e una donna di 67 anni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco, attraverso il distaccamento di Bellano. La squadra è impegnata nella messa in sicurezza della sede stradale e dei veicoli coinvolti, oltre che nel supporto alle operazioni dei sanitari e delle forze dell’ordine.

Allertata anche la Polizia Stradale di Lecco, impegnata nella gestione della viabilità e nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Per i soccorsi sanitari è intervenuta un’ambulanza di base, la missione risulta ancora in corso.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

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