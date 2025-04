Incidente tra Abbadia e Mandello, code in entrambe le direzioni

Giovane ciclista investito in via Nazionale

Fortunatamente non ha riportato ferite gravi

ABBADIA LARIANA – Incidente nella mattinata di oggi, giovedì 10 aprile, in via Nazionale tra Abbadia e Mandello. Un ciclista di 25 anni è stato investito poco prima delle ore 8, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e l’automedica da Lecco. Il giovane è stato soccorso in codice verde (poco critico). Inevitabili disagi alla circolazione stradale con code in entrambe le direzioni.