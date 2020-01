Incidente tra Abbadia e Mandello, un ferito e disagi al traffico

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 sulla provinciale

Il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo. Code in entrambe le direzioni

ABBADIA – Incidente stradale nel pomeriggio di lunedì sulla Strada Provinciale 72, tra Abbadia Lariana e Mandello del Lario: coinvolto un motociclista di 33 anni che stava viaggiando in direzione Lecco e, per motivi da chiarire, avrebbe perso il controllo della propria due ruote, una Suzuki, finendo per terra. E’ successo intorno alle 16.

Sul posto in codice rosso si sono portate un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e un’automedica. Il motociclista è sempre rimasto cosciente: una volta stabilizzato è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Inevitabili i disagi alla viabilità con il traffico bloccato in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione della moto.

Sul posto è giunta anche la Polizia Locale di Abbadia per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.