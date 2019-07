Infortuni in montagna, due escursionisti soccorsi a Pian Sciresa e Val d’Esino 

Soccorsi al lavoro sui monti lariani per infortuni da caduta

Escursionisti trasportati in ospedale

LECCO – Non è una domenica di riposo per i soccorritori, impegnati in più interventi sulle alture lecchesi.

All’ora di pranzo il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco sono stati allertati per una 57enne infortunato alla caviglia dopo una caduta a Pian Sciresa, sopra l’abitato di Malgrate. E’ intervenuto anche il personale della Croce Rossa con un’ambulanza che ha trasferito l’uomo all’ospedale di Erba.

Poco dopo, l’elicottero del 118 e il Soccorso Alpino hanno raggiunto un escursionista ai piedi della Grigna, in territorio di Esino Lario, ferito dopo una caduta lungo il sentiero che porta verso il rifugio Bogani.

Il Soccorso Alpino lecchese è stato impegnato anche nel comasco, ad Albavilla, per prestare aiuto ad un parapendista atterrato sul monte Bolettone. Sono stati alcuni testimoni ad avvisare i soccorsi ma pare che lo sportivo non abbia riportato alcun tipo di problema e stesse già scendendo verso valle.

Infine, in questo caso lungo le rive dell’Adda, i pompieri hanno soccorso insieme al personale medico una donna di 42 anni caduta dalla bicicletta sulla ciclabile. E’ stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Merate.