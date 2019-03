Elicottero e soccorso alpino in azione domenica mattina in Grignetta

Si segnalano due persone che sarebbero precipitate riportando traumi

MANDELLO – E’ scattato poco prima di mezzogiorno l’allarme che ha mobilitato la macchina dei soccorsi in Grignetta: poche le informazioni per ora disponibili, si segnalano due alpinisti coinvolti in un serio infortunio avvenuto nella zona del Sigaro Dones.

Entrambi sarebbero coscienti. Le prime notizie parlano di una donna di 42 anni che avrebbe riportato un trauma cranico e un apparente trauma al bacino. L’altra persona coinvolta avrebbe riportato un trauma ad una gamba.

l due feriti sono stati recuperati dai soccorsi.

Elicottero allertato poco dopo anche sul Monte Ocone, nel territorio di Erve, per una persona che ha subito una brutta caduta. Negli stessi minuti altro intervento, questa volta dell’elisoccorso di Como, per un’altra caduta sul Resegone.