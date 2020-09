Infortunio in Grignetta sul sentiero delle Foppe, elisoccorso in azione

La chiamata di soccorso è stata lanciata pochi minuti dopo le 15.30

PIANI RESINELLI – Elisoccorso in azione in Grignetta nel pomeriggio di oggi, domenica, per il recupero di una persona che si è infortunata ad una caviglia mentre si trovava sul sentiero delle Foppe, quello che dai Piani Resinelli conduce al rifugio Rosalba.

La chiamata di soccorso è stata lanciata pochi minuti dopo le 15.30 con il velivolo decollato da Como che ha raggiunto la zona. La persona è stata immobilizzata, caricata sull’elisoccorso e quindi trasportata in ospedale.