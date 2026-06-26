Infortunio lavorativo a Colico, lavoratore di 38 anni ferito a una gamba

La macchina dei soccorsi è stata attivata intorno alle 9.30 di oggi, giovedì

Il lavoratore è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico)

COLICO – Infortunio lavorativo in una azienda di Colico: un lavoratore di 38 anni si sarebbe ferito a una gamba con una lamiera. I soccorsi sono arrivati in via Forte Fuentes intorno alle ore 9.30: sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Colico e l’automedica da Colico.

Il lavoratore non sarebbe in pericolo di vita ma, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Come da prassi allertate anche le forze dell’ordine e i tecnici di Ats Brianza per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.