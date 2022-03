Jet precipitato. L’azienda Leonardo: “Cause in fase di accertamento”

In una nota l’azienda costruttrice dell’aereo annuncia una commissione sull’accaduto

“Profondo cordoglio” per la morte di uno dei due piloti collaudatori

COLICO – “Oggi, intorno alle ore 12.00, è avvenuto un incidente aereo che ha coinvolto un velivolo M-346, precipitato nei pressi di Como, nella zona sopra Colico (Monte Legnone). I mezzi di soccorso sono all’opera e Leonardo, come da prassi, ha immediatamente istituito una commissione interna per l’accaduto”.

Lo fa sapere in una nota Leonardo (ex Finmeccanica) l’azienda del settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza costruttrice del jet che in mattinata è precipitato nel lecchese (vedi articolo).

“Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento – spiegano dalla società – A seguito dell’intervento delle unità di soccorso purtroppo è stato constatato, nonostante la manovra di eiezione, il decesso di uno dei due piloti per cui Leonardo esprime il suo più profondo cordoglio”. Si è invece salvato il compagno di volo, pilota collaudatore esperto, recuperato dai soccorsi su uno sperone di roccia dove si era impigliato con il paracadute.

“Leonardo – conclude la nota – si riserva di fornire nelle prossime ore ulteriori aggiornamenti sull’accaduto”.

L’M346 di Leonardo è un velivol per l’addestramento avanzato dei piloti militari progettato, lo descrive così la stessa impresa, per offrire un’ampia capacità di formazione e garantire un’affidabilità a lungo termine.

Fulcro di un sistema d’addestramento complesso e integrato, l’M-346 è già in servizio con le forze aeree di Italia, Repubblica di Singapore, Israele e Polonia.