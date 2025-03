Kitesurfer in difficoltà nel lago, salvato dalla motovedetta dei Carabinieri

I Carabinieri lo hanno recuperato e trasportato a riva

Lo sportivo era stato trascinato a largo davanti all’abitato di Dervio

DERVIO – Nel pomeriggio di giovedì, i Carabinieri impiegati in servizio di perlustrazione lacustre a bordo della motovedetta dell’Arma, sono stati attirati dalle grida di aiuto di un uomo in difficoltà nel lago.

I Carabinieri hanno salvato un 35enne italiano che, trascinato a largo della costa davanti al comune di Dervio mentre faceva kitesurf, non riusciva in autonomia a tornare a riva. L’uomo è stato imbarcato e trasportato a riva in buone condizioni generali di salute.