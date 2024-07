Bellano. La boxe lecchese piange Elena Ghezzi, aveva 42 anni

Cresciuta sportivamente a Calolzio, Ghezzi è stata pugile professionista nei Pesi Leggeri

Il ricordo commosso della Boxe Fri.Ma.S.: “Donna dall’onestà sportiva unica, umile e sincera”

BELLANO/CALOLZIO – Il mondo della boxe lecchese e l’intera comunità di Bellano in lutto per la scomparsa di Elena Ghezzi, ex pugile professionista. Classe 1982, Ghezzi si è spenta a causa della malattia contro cui lottava da diverso tempo.

L’atleta lecchese dal grande talento, da gennaio 2019 era passata tra i pugili professionisti nella categoria Pesi Leggeri. Prima di approdare alla “noble art”, era stata più volte campionessa italiana di Sanda (boxe cinese) e per tre anni aveva fatto parte della nazionale italiana; nel 2013 aveva vinto l’argento ai campionati mondiali in Malesia. Nel 2014 era stata anche premiata con la medaglia d’argento al valore atletico del Coni.

Il punto più alto nella sua carriera pugilistica nel novembre 2019 quando salì sul ring di Sarnico (BG) per la conquista del titolo italiano Pesi Leggeri, purtroppo perdendo ai punti (in quell’occasione aveva girato anche un video che riportiamo qui sotto).

Prima di passare alla boxe professionistica, Elena Ghezzi era cresciuta sportivamente nella Boxe Fri.Ma.S. di Calolzio. Si allenava alla palestra Vitalba Fitness Club sotto l’ala dei cugini Giorgio e Bruno Frigerio, maestri di boxe (Giorgio a sua volta morto per un malore improvviso nel maggio 2020). E proprio la Boxe Fri.Ma.S. ha voluto ricordarla con poche ma sentite parole: “Tutti noi vogliamo ricordarti così come eri, donna dall’onestà sportiva unica, umile e sincera. Ci hai dato tanto. Ciao Elena”.

Appassionata di musica rock, Elena era titolare di un laboratorio di sartoria a Morbegno: L’E. Vektro, dove produceva abiti e accessori artigianali, pezzi unici. Grazie alla sua intraprendenza e capacità anche nel suo lavoro, organizzava anche corsi di taglio e cucito e cucito creativo.