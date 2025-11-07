La “signora delle truffe” tenta nuovi raggiri dopo i colpi di Mandello

Il caso è finito anche su “La Vita in Diretta”, già oltre 350 denunce a suo carico

Si finge cliente di strutture ricettive e ristoranti, poi insulta e sparisce senza saldare il conto: “Stiamo cercando di intercettarla”

MANDELLO – Si troverebbe a Varenna e starebbe architettando nuove truffe la donna che nei giorni scorsi ha mangiato e dormito in strutture e ristoranti di Mandello, andandosene senza pagare non prima di aver insultato i proprietari.

“Stiamo cercando di intercettarla”, fa sapere Silvia Nessi, assessore al Turismo e al Commercio di Mandello. La donna, soprannominata “signora delle truffe”, starebbe tentando di contattare altre strutture mandellesi, dove con buona probabilità intende ripetere lo stesso copione ripetuto già in altre circostanze. Peraltro, a effettuare le prenotazioni, non sarebbe lei in prima persona ma la sua (presunta) figlia.

Un “modus operandi” che la donna ha messo in scena in un b&b nella frazione di Maggiana, presentandosi nel cuore della notte, per poi soggiornare in un’altra struttura mandellese: in entrambi i casi se n’è andata senza saldare il conto. Così ha fatto anche in un ristorante del posto dove, terminato un lauto pasto, ha provato a svignarsela dopo aver preso a mal parole altri commensali.

Il caso è salito alla ribalta nazionale, tanto che a parlarne è stato anche il noto programma di Rai Uno “La Vita in Diretta” condotto da Alberto Matano, che ha dedicato un servizio alla vicenda. Le denunce a carico della donna sarebbe già oltre 350, sporte in tutto il Nord Italia e nel Comasco.

Ad albergatori e proprietari di strutture ricettive è richiesta la massima allerta e di segnalare immediatamente eventuali contatti sospetti.