Fin dalla prima mattina traffico bloccato sulla SP72

Code nel tratto tra Mandello e Bellano, mobilitate forze di polizia e volontari

BELLANO – Mattinata da dimenticare per gli automobilisti dell’area del lago: dopo la chiusura della Statale 36 tra Abbadia e Bellano in entrambe le direzioni (leggi qui), venerdì la Provinciale 72 si è trasformata in un grosso ingombro, fin dalle prime ore della mattinata, con lunghi incolonnamenti.

“E’ tutto bloccato da Lierna a Bellano – spiega il sindaco Mauro Manzoni di Varenna, paese nel mezzo dell’emergenza viabilistica – è scattato il piano della Prefettura che ha consentito di avere sul territorio più forze di polizia a presidiare i punti critici, sono mobilitati anche i volontari di protezione civile. La zona più critica è la strettoia di Fiumelatte, dove l’incrocio tra mezzi pesanti può causare delle problematiche”.

All’ingresso di Varenna si viaggia a senso alternato nel punto dove sono posizionati i new jersey (dove nei mesi scorsi si era verificato uno smottamento) lo stesso accade a Bellano, in località Tre Madonne dove, anche qui, si era verificato un evento franoso a gennaio e poi a marzo.

“Sono presenti quattro operatori a presidiare il passaggio – spiega il sindaco di Bellano, Antonio Rusconi – abbiamo messo in atto il piano operativo, con gli agenti della Locale alla strettoia in paese e al semaforo che è stato spento. Dalle 5 di questa mattina il traffico è bloccato a scendere verso Lecco”.

Come se non bastasse, a Lierna il traffico in mattinata si è congestionato per un incidente, un camion avrebbe urtato il terrazzino di un’abitazione. Alla galleria tra Lierna e Olcio di Mandello, la Polizia Locale sta gestendo i flussi di traffico

Va meglio la situazione sull’Alto Lago, da Dervio in poi. “Le auto salgono con il contagocce, è tutto intoppato più a sud – spiega il sindaco Davide Vassena – da subito abbiamo presidiato con la polizia locale il nostro semaforo, per evitare che costituisca un intoppo alla viabilità. Salendo verso Colico non ci sono grosse criticità”.