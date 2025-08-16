Lago di Como, barche ribaltate dal vento: 19 persone salvate dai Vigili del Fuoco

Ferragosto di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco a causa del maltempo che ha imperversato a fine giornata

COLICO – Ferragosto di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco a causa del maltempo che ha imperversato a fine giornata. Sul Lago di Como, in particolare nella zona dell’Alto Lago, le forti raffiche di vento hanno messo in seria difficoltà numerose imbarcazioni: alcune di queste si sono addirittura ribaltate, trascinando i diportisti in acqua.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente con più mezzi nautici, mentre dal reparto volo Lombardia è decollato un elicottero con a bordo i sommozzatori, pronti a calarsi per trarre in salvo le persone in pericolo. Analoga mobilitazione anche sul ramo di Lecco, dove sono entrati in azione i soccorritori acquatici per raggiungere le imbarcazioni coinvolte.

Nel tardo pomeriggio è arrivato l’aggiornamento più importante: diciannove persone sono state recuperate vive dalle acque del lago. Tutti i soccorsi sono stati coordinati dalle squadre di Como e Lecco, impegnate senza sosta per far fronte all’emergenza.

La violenza della perturbazione, che ha colpito il bacino lariano all’improvviso, ha colto di sorpresa i diportisti, trasformando in pochi minuti un pomeriggio di svago in un’operazione di salvataggio complessa. Sul posto sono rimaste operative le squadre dei Vigili del Fuoco, per monitorare la situazione e accertarsi che non ci fosse più nessuno bisognoso di assistenza.

Numerosi anche gli interventi di salvataggio coordinati dalla Sala Operativa della Guardia Costiera, che per oltre due ore ha ricevuto decine di richieste di aiuto tramite il numero unico 112 NUE. In azione sono stati impegnati due mezzi navali del 3° Nucleo Guardia Costiera del Lago di Como, due unità nautiche dei Vigili del Fuoco di Dongo e Bellano, un elicottero dei Vigili del Fuoco e l’idroambulanza della Croce Rossa Italiana. Nel complesso, in quattro distinti eventi, sono state tratte in salvo 19 persone e assistiti otto natanti, tra cui due barche a vela e un gommone capovolto.

Gli interventi si sono concentrati nelle acque prospicienti i Comuni di Colico, Gravedona, Dorio e Tremezzina, dove le raffiche hanno creato le maggiori criticità.

Ma la giornata è stata complessa anche in altre zone della Lombardia: lungo l’Adamello i Vigili del Fuoco sono impegnati nella ricerca di un escursionista disperso, mentre a Moglia (Mantova), nella località Idrovore delle Mondine, sono ancora in corso le ricerche di un ragazzo annegato nei bacini di invaso del sistema di regolazione delle acque dei canali artificiali. Sul posto sono intervenuti un elicottero e i sommozzatori del comando di Bologna.

Infine, a Groppello Cairoli (Pavia), è stata avviata la ricerca di una ragazza di 29 anni, con l’attivazione del piano provinciale Tas, Ucl e Sapr.

Dal neo costituito Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera di Milano è stato rinnovato l’appello a diportisti, bagnanti e sportivi a verificare sempre le condizioni meteo e la loro evoluzione prima di prendere il largo, per evitare rischi come quelli corsi nelle ultime ore sul Lario.