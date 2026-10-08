Lario Sicuro 2026, 17 servizi di pattugliamento tra Abbadia e Lierna

La Polizia provinciale di Lecco rafforza i controlli sul lago e aderisce alla campagna Bollino Blu della Guardia Costiera

Verifiche su documenti di bordo, titoli abilitativi, dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio

LAGO – Diciassette servizi di pattugliamento nel tratto di lago compreso tra Abbadia Lariana e Lierna, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza della navigazione durante i mesi di maggiore afflusso. È il bilancio dell’operazione Lario Sicuro 2026, portata avanti dalla Polizia provinciale di Lecco nel corso della stagione estiva.

L’attività si è concentrata sul monitoraggio del traffico nautico, sulla prevenzione dei comportamenti pericolosi e sul rispetto delle norme, in un periodo in cui il ramo lecchese del Lario registra una presenza particolarmente intensa di diportisti, sportivi e bagnanti.

Un presidio reso sempre più importante dalla necessità di far convivere in sicurezza navigazione, attività sportive e balneazione.

Il lavoro svolto durante l’estate ha rappresentato anche la base per l’adesione alla campagna Bollino Blu 2026, iniziativa che rafforza la collaborazione tra Polizia provinciale di Lecco e Guardia Costiera. Alla Polizia provinciale è stato affidato il rilascio dei Bollini Blu alle imbarcazioni che superano positivamente i controlli previsti.

Le verifiche riguardano in particolare la regolarità della documentazione di bordo, il possesso dei titoli abilitativi, la presenza delle dotazioni di sicurezza e l’efficienza dei mezzi di salvataggio. Il bollino certifica quindi l’avvenuto controllo dell’imbarcazione e viene utilizzato come strumento di prevenzione e di promozione di una maggiore cultura della sicurezza nautica.

L’adesione alla campagna si inserisce in una collaborazione già consolidata tra Polizia provinciale, Guardia Costiera e gli altri soggetti impegnati nelle attività di controllo e soccorso sul lago. Una rete operativa che consente di coordinare gli interventi e garantire una presenza più capillare sul territorio durante i periodi di maggiore frequentazione.

L’esperienza di Lario Sicuro 2026 conferma così il ruolo del presidio sul lago non solo sul fronte della navigazione, ma anche in relazione alla tutela ambientale e alla gestione di un territorio che nei mesi estivi registra una forte pressione turistica.