Lierna, furto in farmacia e in un negozio: arrestato un minorenne

Infrange il vetro della porta d’ingresso e ruba pc e denaro

L’autore del furto è un giovane straniero, arrestato dai Carabinieri

LIERNA – E’ stato portato nel carcere minorile di Torino, il giovane originario del Marocco arrestato dai Carabinieri a Lierna per furto aggravato ai danni di due esercizi commerciali.

Il minore, senza fissa dimora, è stato sorpreso dai militari dopo aver infranto il vetro della porta d’ingresso della farmacia del paese, riuscendo ad entrare e a rubare il computer presente all’interno e 150 euro di denaro contante.

Non era il primo furto messo in atto dal giovane, trovato in possesso di un altro pc portatile e di 400 euro, oltre a due bottiglie di alcolici asportati da un negozio di piazza IV Novembre. La refurtiva è stata già restituita agli esercenti.