Lierna, incidente auto moto lungo la Provinciale 72

Due le persone ferite, un uomo e una donna

LIERNA – Incidente nella mattinata di oggi, venerdì, lungo la Provinciale 72 all’altezza del comune di Lierna poco dopo le 11. A scontrarsi sono state un’auto e una moto sulla quale viaggiavano due persone, un uomo di 61 anni e una donna di 54.

Stando a una prima ricostruzione della dinamica, che dovrà essere confermata dalle forze dell’ordine giunte sul posto per effettuare i rilievi, sembrerebbe che l’auto guidata da una signora anziana stesse per svoltare a sinistra e proprio in quel momento, dalla parte opposta diretta verso Lecco, è giunta la moto che non ha potuto evitare l’impatto con l’auto.

Il 61enne e la 54enne sono stati sbalzati dalla due ruote, finendo violentemente contro a un muro. Immediata la chiamata ai soccorsi con l’arrivo sul posto di due ambulanze e un’automedica. L’uomo e la donna, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo.