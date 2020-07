Lierna, malore in acqua: morto un ragazzo di 23 anni

Il ragazzo era in acqua con un amico nella zona delle boe, davanti alla spiaggia di Riva Bianca

Inutili purtroppo i tentativi di soccorso effettuati dai sanitari dopo averlo trascinato sulla spiaggia

LIERNA – Stava facendo il bagno nel lago davanti alla spiaggia di Riva Bianca a Lierna, quando, all’improvviso, si è sentito male ed è sparito sott’acqua.

E’ morto il ragazzo di 23 anni, C.P.A. residente a Pozzo d’Adda colpito probabilmente da malore dopo essersi tuffato in acqua insieme a un amico, C.A., di 25 anni, per fare il bagno nel lago.

E’ successo questa mattina, intorno alle 11, davanti alla spiaggia gremita di gente. All’improvviso il ragazzo si è sentito male cercando di appigliarsi all’amico. Dalla riva i bagnanti si sono accorti che la situazione stava precipitando e hanno allertato i soccorsi.

A Riva Bianca sono giunti rapidamente ambulanza e automedica mentre in volo è stato fatto alzare anche l’elisoccorso di Sondrio che, giunto sul posto, ha verricellato sulla spiaggia il personale medico.

Intanto l’amico e il 23enne sono stati portati a riva, ma le condizioni di quest’ultimo sono sembrate subito gravissime mentre il personale sanitario ha iniziato immediatamente le manovre rianimatorie.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco sia con un mezzo via terra che con un mezzo via lago, mentre la centrale operativa di Areu ha mandato anche una pilotina del Soccorso alpino.

Il personale medico ha effettuato a lungo le manovre rianimatorie in spiaggia, cercando in ogni modo di far ricominciare a battere il cuore del giovane; purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Trasportato in codice verde all’ospedale l’amico venticinquenne.